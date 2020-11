Sostenibilità: Cattaneo (Regione Lombardia), 'è sfida del nostro tempo'

21 novembre 2020 a

a

a

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - “La sostenibilità rappresenta la nuova sfida del tempo che abbiamo di fronte e sarà possibile un modello di sviluppo per il futuro solo se sarà sostenibile”. Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, nella giornata conclusiva del Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile, dedicata rapporto tra etica e sostenibilità tra il comportamento dell'uomo e l'ambiente. "La Lombardia ha imboccato il binario verso lo sviluppo sostenibile e vuole trainare tutto il Paese in questa direzione per il futuro. Si sono conclusi 3 giorni di riflessione sulla sostenibilità che deve essere traino e scelta per le politiche di sviluppo che riguardano tutti i settori”, spiega Cattaneo.

Regione Lombardia, continua, "ha il compito di assumersi una leadership nella transizione ecologica, nella consapevolezza che questo corrisponda alle esigenze del bene comune e che guardi a uno sviluppo che duri nel tempo. E l'etica della sostenibilità ci costringe a riflettere sulle radici di quanto stiamo facendo, mettendo in campo politiche costruite su soluzioni che scommettono sulle buone relazioni tra uomo e ambiente e sulla capacità delle persone di arrivare a comportamenti virtuosi".

"L'approccio di Regione Lombardia è un approccio sussidiario, che guarda ai cittadini, alle imprese, alle associazioni come risorse per costruire la via verso questo nuovo modello si sviluppo. Uno sviluppo che guarda all'ambiente e che crede che l'ambiente ne sia il motore”.