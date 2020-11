Francia, al via processo a Sarkozy

23 novembre 2020 a

Parigi, 23 nov. (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia della Francia un ex presidente sarà processato in un'aula di tribunale. Accadrà a Nicolas Sarkozy, il cui processo per corruzione si apre oggi a Parigi.

L'ex capo dell'Eliseo, secondo l'accusa, avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate tramite il suo legale da un magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert (alla sbarra a sua volta), in cambio di un incarico nel principato di Monaco, che però poi non si è concretizzato. Anche l'avvocato storico dell'ex presidente, Thierry Herzog, sarà processato ed entrambi rischiano fino a 10 anni di carcere.

Il processo, che dovrebbe concludersi il 10 dicembre, non ha precedenti nella storia recente della Francia. Nel 2011 il predecessore di Sarkozy, Jacques Chirac, venne condannato a due anni di carcere (pena sospesa) per peculato, reato commesso quando era sindaco di Parigi, ma non era mai apparso in tribunale per motivi di salute.