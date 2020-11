Doppia vittoria per la WealthTech Suite di Objectway ai XCelent Awards 2020

23 novembre 2020 a

Supera i competitor per ampiezza delle funzionalità e base clienti

MILANO e LONDRA, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel software per il Digital Wealth & Asset Management, ha vinto l'award XCelent per "Breadth of Functionality" e "Client Base" nel report di Celent pubblicato a ottobre, Front-to-Middle Office Platforms: EMEA Wealth Management Edition: 2020 XCelent Awards: Powered by VendorMatch.

Il report ha esaminato i principali provider di piattaforme front-to-middle office in EMEA, in grado di offrire una soluzione che fornisce una client experience esclusiva. La disponibilità di raccomandazioni d'investimento attuabili, la collaborazione continua advisor-cliente e funzionalità di personalizzazione massiva delle proposte di investimento sono alcuni dei fattori differenzianti considerati da Celent.

Secondo la rinomata società di ricerca e consulenza, "Le soluzioni di Objectway Advisor & Investor Portal and Mobile Apps e Client Lifecycle Management & Onboarding sono ricche di funzionalità che potenziano l'interazione tra advisor e cliente, consentono l'elaborazione automatica di reportistica dettagliata, migliorano l'efficienza dell'advisor e forniscono KPI completi. La soluzione di Portfolio Management & Advisory è e continua ad essere il punto forte della software suite.

Celent ha anche evidenziato Optimiser, "una nuova aggiunta alla suite che consente ai gestori patrimoniali di ottenere la personalizzazione massiva delle proposte di investimento per un vasto pubblico di investitori, mirando allo stesso tempo ad aumentare il ritorno sui margini. La componente di intelligenza aumentata e la scalabilità complessiva di Optimiser rappresentano un elemento distintivo."

"Siamo orgogliosi di questo doppio award di Celent", commenta Luigi Marciano, CEO e fondatore del Gruppo Objectway. "La valutazione delle funzionalità della nostra WealthTech Suite si riflette nel riconoscimento da parte dei clienti che hanno giudicato positivamente Objectway, con particolare apprezzamento per la nostra esperienza e supporto, l'evoluzione continua e la facilità d'uso, l'integrazione fluida, la completezza e la flessibilità delle nostre soluzioni. È una prova del successo dei nostri progetti presso i clienti."

Ashley Longabaugh, Senior Wealth Management Analyst di Celent e autrice del report, elogia la completezza e la robustezza della soluzione e afferma che Objectway WealthTech Suite supporta efficacemente la relazione consulente-cliente.

Fonte: Celent report: Front-to-Middle Office Platforms: EMEA Wealth Management Edition: 2020 XCelent Awards: Powered by VendorMatch