Vaccino Covid Oxford, "efficace fino al 90%"

Londra, 23 nov. (Adnkronos) - I dati preliminari di fase 3 sul vaccino anti Covid-19 sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia, prodotto da AstraZeneca, mostrano per il prodotto un'efficacia del 70,4%: è efficace al 62% se somministrato in due dosi piene, ma se somministrato a una dose e mezza (mezza dose iniziale, una dose dopo un mese) l'efficacia è al 90%, con protezione e tollerabilità massima per le persone più anziane.

Il vaccino costerà 2,80 euro a dose, e "potrà essere trasportato e conservato a temperature da frigorifero domestico (2-8 gradi). Ciò significa - si legge in una nota - che il prodotto potrà essere distribuito facilmente e velocemente attraversi ambulatori medici e farmacie locali".