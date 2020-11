Coronavirus: AstraZeneca, vaccino Oxford efficace al 70%

23 novembre 2020 a

Londra, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Il vaccino anti Covid-19 sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia risulta efficace al 70%. Lo ha annunciato la AstraZeneca che lo produce, spiegando che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio. La Bbc sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione, dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione del 90% e oltre.

Il punto di forza del vaccino Oxford-Irbm-AstraZeneca è che risulta decisamente più economico rispetto agli altri due, oltre che più facile da conservare e quindi può essere disponibile in ogni parte del mondo. Per questo, se venisse approvato, potrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la pandemia. Il governo britannico ha già ordinato 100 milioni di dosi del vaccino, abbastanza per immunizzare 50 milioni di persone.

L'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot , ha dichiarato che "la giornata di oggi segna una tappa importante nella nostra lotta contro la pandemia. L'efficacia e la sicurezza di questo vaccino confermano che sarà altamente efficace contro Covid-19 e avrà un impatto immediato su questa emergenza sanitari". Soriot ha quindi spiegato che "la semplice catena di distribuzione del vaccino e il nostro impegno senza scopo di lucro perché ci sia un accesso ampio, equo e tempestivo significa che sarà conveniente e disponibile a livello globale, fornendo centinaia di milioni di dosi". Oltre al vaccino sviluppato a Oxford, il governo britannico ha anche ordinato 40 milioni di dosi del vaccino sviluppato da Pfizer e BionTech, che ha dimostrato un'efficacia al 95% secondo quanto riferito dalle aziende.