Moda: Chiara Ferragni e Monnalisa siglano accordo licenza per abbigliamento bambini

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - E' stato firmato un accordo di licenza pluriennale tra Chiara Ferragni e Monnalisa, azienda attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata all'Aim di Borsa Italiana. L'accordo ha l'obiettivo di far crescere a livello mondiale, nel segmento moda bambina 0-10 anni, il brand fondato da Chiara Ferragni, attraverso la struttura di Monnalisa, che è distribuita in più di 60 Paesi, con oltre 500 punti vendita multibrand e 48 monobrand. La prima collezione frutto del nuovo corso di licenza del brand sarà quella dell'autunno-inverno 2021/2022. L'accordo di licenza, della durata di 5 anni, sarà multicanale.

Chiara Ferragni, ceo e Creative Director di Chiara Ferragni, spiega che "l'accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360 gradi e globale del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana è senza dubbio l'eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale.”