Como: spaccio di droga, carabinieri arrestano tre persone

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato tre persone, cittadini marocchini, per possesso e spaccio di droga. I tre, di 22, 28 e 31 anni, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Como per i reati fra il 2018 e lo scorso ottobre fra le province di Lecco, Como e Monza e Brianza. I tre, di cui uno già in carcere e gli altri due senza fissa dimora e con l'obbligo di presentazione alla polizia, sono stati rintracciati e arrestati.