Cremona: sorpreso con oltre 50 grammi di marijuana, denunciato

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - Un ragazzo di 18 anni, cittadino italiano, è stato denunciato ai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato da una pattuglia mentre era in bicicletta. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 52 grammi di marijuana e oltre 200 euro in contanti. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sanzionato per la violazione delle norme per il contenimento dell'epidemia di Covid-19.