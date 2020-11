M5S: Siragusa lascia gruppo Camera, 'gestione disastrosa, ha svenduto l'anima'

23 novembre 2020 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Nel giorno in cui viene pubblicato il documento frutto degli Stati generali grillini, un altro addio si registra nelle file del M5S alla Camera. Elisa Siragusa lascia, annuncio il suo addio in un lungo e duro post su Facebook in cui parla della "gestione disastrosa" dei vertici e di un Movimento che "ha svenduto l'anima".

"Essere ad un bivio e dover scegliere quale strada prendere - scrive - Oggi, non a cuor leggero, ho scelto di lasciare il sentiero percorso finora, e di intraprendere una strada nuova, che si allontana definitivamente dal MoVimento 5 Stelle. Ho infatti appena inviato una lettera al Presidente Fico annunciando il mio passaggio al gruppo Misto. Ho letto così tanti attacchi e insulti ai colleghi che, prima di me, hanno fatto questa scelta, da sapere ormai cosa aspettarmi dai commenti degli, spesso anonimi, 'leoni da tastiera'. Nonostante ciò, io lo capisco: io vi capisco. Posso capire la frustrazione e la delusione di alcuni di voi, perché sono stata anch'io al vostro posto".

"So anche che è facile accusare chi se ne va di non essere mai stato del MoVimento, di essere un 'infiltrato'. Ma non è così - prosegue Siragusa -Mi sono iscritta al MoVimento 5 Stelle nel 2012, e in tutti questi anni l'ho sempre sostenuto e appoggiato. L'ho fatto perché mi sentivo parte di qualcosa di nuovo, di una rivoluzione culturale, di una speranza di cambiamento per il nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle è stato infatti un bel sogno. È riuscito a creare una comunità di persone convinte che esistesse un modo nuovo, più elevato, più etico di fare politica. Il sogno di Beppe Grillo era il mio. Ma i sogni svaniscono quando ti svegli e devi fare i conti con la realtà. Il mio risveglio è stato entrare in Parlamento, e capire cose che da fuori non era possibile vedere e comprendere".