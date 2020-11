Rete Critica torna a Padova per l'edizione '9 e 3/4' in accordo con Stabile Veneto

23 novembre 2020 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Seppur in un anno di grande incertezza per il mondo del teatro, Rete Critica, in accordo con il Teatro Stabile del Veneto - con il quale rinnova una collaudata collaborazione - torna virtualmente a Padova in un format interamente rinnovato e digitale. Dal 2011 Rete Critica, la rete dei migliori blog e siti web indipendenti di informazione e critica teatrale, segnala l'avanguardia della scena teatrale italiana. In questo 2020 si sarebbe dovuto festeggiare il decennale del Premio, ma le circostanze lo hanno impedito; si è così pensato a un'edizione '9 e ¾' che vedrà protagonisti i progetti che abbiano saputo rappresentare e incarnare il cambiamento che tutti stiamo vivendo, guardando verso il futuro per superare una fase difficile per il settore culturale.

L'edizione 2020 del Premio si traduce in una mappatura nazionale di progetti artistici realizzati durante il primo periodo di black-out teatrale e di altri messi in scena dopo la riapertura di metà giugno. Nuove e vecchie tecnologie incontrano nuovi e vecchi linguaggi: cosa ha prodotto e pensato il mondo del teatro italiano in questo 2020? L'obiettivo di Rete Critica è quello di riuscire a dare un contributo decisivo per non cadere nella tentazione del “tutto come prima” e provare così a raccontare un momento storico che sarà anche spartiacque sociale e culturale e rilanciarlo verso il futuro insieme agli artisti e a chi sta immaginando il teatro che sarà. Dopo tutto, il binario 9 e ¾ è quello che porta in un'altra dimensione: quella dell'immaginazione.

Il 4 e il 5 dicembre si terranno tre momenti di approfondimento tematico on line (della durata di un'ora circa) a partire dai progetti segnalati in questa edizione straordinaria, con la partecipazione di un ospite d'eccezione e moderati da un membro di Rete Critica. Gli incontri saranno fruibili sulle pagine Facebook del Teatro Stabile del Veneto e di Rete Critica.

In occasione del Premio Rete Critica 9 e ¾ sarà presentato uno short doc su queste prime dieci edizioni, a cura di Simone Pacini, scritto e diretto da Andrea Esposito. Sarà un'occasione per ripercorrere la storia e l'origine del premio fin dalla sua prima edizione attraverso le immagini e le testimonianze dei vincitori e di coloro che più di tutti hanno animato questo appuntamento. Con gli interventi di Oliviero Ponte di Pino, Massimo Ongaro e degli artisti, compagnie e progetti vincitori: Gianni Farina di Menoventi (2011), Daniele Timpano (2012), Armando Punzo e Archivio Zeta (2014), Case Matte e Puglia Off (2015), Davide Lorenzo Palla e Zona K (2016), NEST Napoli Est Teatro e Mario Gelardi del Nuovo Teatro Sanità (2017), Kepler-452 (2018) e Stefano Tè del Teatro dei Venti (2019).

Per il Tavolo "Teatro in ascolto" l'ospite è Rodolfo Sacchettini, moderatore Viviana Raciti. Segnalati dalla Rete: Campsirago Residenza (Favole al telefono); Radio India; Frosini/Timpano (Indifferita). Per il Tavolo "Danza e immagine" l'ospite è Roberta Nicolai e il moderatore Laura Gemini. Segnalati dalla Rete: Balletto Civile (MAD); Paola Bianchi (ELP); Teatrino Giullare (Il diario dei giorni felici). Per il Tavolo "Teatro e politica" l'ospite è Giovanni Boccia Artieri e il moderatore Roberta Ferraresi. Segnalati dalla Rete: Cresco; Giorgina Pi (Tiresias); Kepler 452 (Lapsus urbano).