Ultimi giorni di Black Friday Weeks!

(Ravenna 23 novembre 2020) - Fino al 30 novembre tante offerte per la stagione 2021 di Mirabilandia

Ravenna, 23 novembre 2020 - Ancora pochi giorni per acquistare gli abbonamenti di Mirabilandia con le speciali promozioni delle Black Friday Weeks. Fino al 30 novembre il Parco divertimenti più grande d'Italia offre tante proposte diverse, di rinnovo o primo acquisto, e alcune novità come l'abbonamento Privilege, per assicurarsi il divertimento e le attrazioni del Parco ravennate anche per il 2021. Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it:

- abbonamento Bronze a soli 40,90€: ingresso tutti i giorni di apertura fino al 30 giugno 2021/speciali sconti e promozioni all'interno del Parco

- abbonamento Silver a soli 54,90€: ingresso tutti i giorni di apertura fino al 1° novembre 2021/parcheggio auto e moto con riduzione del 50%/speciali sconti e promozioni all'interno del Parco/accesso alle promozioni per l'ingresso al Parco per amici e parenti dell'abbonato

- abbonamento Privilege a soli 79,90€ (novità stagione 2021): ingresso tutti i giorni di apertura fino al 1° novembre 2021/parcheggio auto e moto gratuito/2 biglietti di ingresso validi per amici e parenti/speciali sconti e promozioni all'interno del Parco/accesso alle promozioni per l'ingresso al Parco per amici e parenti dell'abbonato/riduzione del 50% per l'acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero/ingresso gratuito in tutti i Parchi europei del Gruppo Parques Reunidos.

Mirabilandia sta lavorando per costruire un'offerta stagionale completa e duratura; se per cause di forza maggiore legate alla pandemia da Covid19, si verificassero ritardi nell'apertura o chiusure inattese di lungo periodo, grazie alla formula "senza pensieri" inclusa in tutti gli abbonamenti, la validità degli stessi sarà prolungata per un periodo pari a quello della sospensione. Con le promozioni delle Black Friday Weeks di Mirabilandia il divertimento è assicurato anche per il 2021!

