Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un deprimente gioco delle parti per strizzare l'occhio al comprensibile malessere di alcune categorie. Questo non è federalismo è demagogia irresponsabile". Lo scrive, in un tweet, il vice segretario Pd Andrea Orlando.