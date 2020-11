Dl ristori: Conte, 'misure per partite Iva e autonomi, scostamento è per loro'

23 novembre 2020 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo stanziato 2 miliardi aggiuntivi ed è previsto uno scostamento di 8 miliardi, sappiamo quanto vale il Natale. Abbiamo messo sul tavolo consistenti ristori. Continueremo ad intervenire per i lavoratori rimasti fuori dal primo intervento, anche con dei decreti per le città turistiche. Dobbiamo intervenire per la cultura, lo spettacolo e il turismo e interverremo anche per partite IVA e autonomi. Lo scostamento che abbiamo chiesto è dedicato a loro". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.