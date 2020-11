24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Con questo nuovo Piano Strategico stiamo indicando una direzione per i prossimi dieci anni, mobilitando investimenti per 190 miliardi di euro al fine di raggiungere i nostri obiettivi in un decennio pieno di opportunità". Ad affermarlo è l'ad e direttore generale di Enel, Francesco Starace commentando il piano 2021-23 che oggi il gruppo presenta alla comunità finanziaria.