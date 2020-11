Enel: Starace, 'puntiamo a capacità idrogeno verde oltre 2gw al 2030'

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Ci attendiamo di accrescere la nostra capacità di idrogeno verde a oltre 2 gw nel 2030". Ad affermarlo, illustrando alla comunità finanziaria il piano 2021-23 e la vision al 2030, è l'ad di Enel, Francesco Starace. Nella vision si sottolinea appunto che "opportunità significative arriveranno anche dal segmento dell'idrogeno verde, in cui il gruppo prevede di integrare gli elettrolizzatori negli impianti rinnovabili che producono elettricità per la vendita diretta o per servizi di dispacciamento, vendendo idrogeno verde anche a clienti industriali".