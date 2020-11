Enel: Starace, 'per crescita in rinnovabili guardiamo a Usa ma anche a Asia'

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Per la crescita nelle rinnovabili l'Enel guarda agli Stati Uniti e all'Asia. Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace, rispondendo agli analisti durante la presentazione del piano strategico. "Per quanto riguarda la crescita delle rinnovabili e della nostra quota di mercato guardiamo agli Usa come uno degli elementi significativi. Il cambiamento dell'amministrazione Usa non cambierà molto le cose. Non abbiamo sofferto nei 4 anni dell'amministrazione Trump", sottolinea Starace.

Usa ma non solo. "Negli Usa potremo continuare la nostra crescita come in Ue dove le rinnovabili restano importanti. L'Asia e in particolare l'India saranno importanti protagonisti della crescita", aggiunge Starace.