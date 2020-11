Enel: Starace, 'approccio aperto su fusioni e acquisizioni, ci piacciono asset distribuzione'

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il nostro approccio nei confronti delle fusioni e acquisizioni è sempre un approccio aperto. Siamo stati attivi anche in passato a volte con alterni risultati. Ci piacciono gli asset di distribuzione più che di generazione. Pensiamo che la tendenza continuerà in futuro e proseguiremo con azioni in questa direzione, soprattutto per reti di distribuzione". Ad affermarlo, nel corso della conference call con gli analisti, è l'ad di Enel, Francesco Starace sottolineando che per quanto riguarda Merger&Acquisition "vedremo le opportunità che si presenteranno".