Maxistore Decò arriva ad Agropoli,nuova apertura il 25 novembre

24 novembre 2020 a

a

a

(Pastorano, 24 novembre 2020) - Pastorano (CE), 24 novembre 2020. Multicedi continua la sua espansione in Campania con l'apertura, prevista il 25 novembre, di un Maxistore Decò ad Agropoli (SA). Il nuovo punto vendita nasce in località Mattine, nel Centro Commerciale “La Cittadella del Gran Sole”, alle porte della cittadina costiera e non lontano dalla famosa area archeologica di Paestum. Con i suoi circa 1000mq, il Maxistore offre un assortimento ampio e profondo, superiore alle 10.000 referenze complessive; inoltre, gode di tutti i vantaggi in termini di spazi e servizi di un Centro Commerciale, a partire dall'ampio parcheggio scoperto.

Punto di forza sono i reparti ad alta specializzazione del punto vendita, nei quali le esigenze dei clienti incontrano una serie di servizi particolarmente amati, che arricchiscono e rendono unica l'esperienza di spesa. È il caso dell'Ortofrutta – dotato di un caratteristico chiosco, nel quale è possibile acquistare spremute o tagliate di frutta da asporto o consumo immediato – o della Pasticceria, nella quale sono in vendita specialità cilentane di produzione propria e, con l'avvicinarsi del Natale, tutti i dolciumi della tradizione locale e i panettoni artigianali, preparati dal mastro pasticcere interno.

Tutto questo – e molto di più – oltre a esser disponibile per l'asporto, si può gustare comodamente sul posto, grazie al bistrot del Maxistore. Dal caffè alla pizza cilentana, è possibile costruire soluzioni di ogni tipo per una pausa golosa a tutte le ore o un pranzo leggero. Vasta la scelta anche tra i vini: la cantina presenta alcune delle etichette più apprezzate del Cilento, oltre a un'attenta selezione di liquori locali, per dare a ogni cliente la possibilità di rifinire al meglio il proprio pasto.

Presenti nel nuovo punto vendita i reparti di gastronomia, pescheria, macelleria self e assistita e congelato sfuso. Tra le pearticolarità, spicca la presenza di un reparto non food, con focus sulla tecnologia.

Il nuovo Maxistore Decò di Mattine – Agropoli vi aspetta tutti i giorni dalle 8 alle 23.

“In questo momento storico – commenta Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi – aprire una superficie così importante in quest'area, per noi sostanzialmente nuova, significa intanto riuscire a crescere nonostante le grandi difficoltà, ma soprattutto portare tutto il nostro know-how in termini di servizi specializzati a beneficio di un'area estremamente vasta e rilevante, nonché ricchissima di storia e tradizioni gastronomiche.”

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di settembre 2020, Multicedi è leader GDO in Campania con una quota di mercato del 18,21%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 22,80% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VéGé per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.