24 novembre 2020

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Che sia un bene per noi uscire o no" da Open Fiber "forse sì se il prezzo è giusto e se le condizioni sono quelle giuste. Perché no". Ad affermarlo è l'ad di Enel Francesco Starace nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano.