Coronavirus: Svimez, in meridione causa secondo lockdown reddito famiglie -6,3%**

24 novembre 2020 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari, ecc.). Tutto ciò trova riflesso in una caduta molta ampia del reddito disponibile delle famiglie (-6,3%) che si trasmette ai consumi privati con una contrazione che dovrebbe avvicinarsi ai dieci punti percentuali (-9,9%, in peggioramento di quasi un punto rispetto a luglio). E' quanto emerge dal rapporto Svimez presentato oggi.

Nelle regioni centro-settentrionali, con un'economia e un'occupazione maggiormente strutturata, l'effetto delle misure di sostegno al reddito è maggiormente efficace. In quest'area siamo in presenza di una contrazione dei consumi delle famiglie, nell'attuale scenario, pari al -9,2%, oltre un punto in meno di quanto ipotizzato in precedenza.