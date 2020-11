Violenza su donne: da Intesa Sp 1,7 mln per sostenere 17 progetti

24 novembre 2020 a

a

a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo ha destinato 1,7 milioni di euro per sostenere progetti di contrasto alla violenza contro le donne. Da gennaio 2019 a oggi il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, in capo alla presidenza del gruppo, ha destinato 1,7 milioni di euro, il 10% circa della sua dotazione, a progetti che si rivolgono a sostenere le donne e i minori con servizi di assistenza, supporto e accoglienza. E' quanto si sottolinea dalla banca, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza delle donne. Durante il lockdown per la pandemia le chiamate al numero antiviolenza 1522 sono aumentate del 73% e le donne vittime che hanno chiesto aiuto del 59%. Il 45,3% delle vittime ha paura per la propria incolumità o di morire, il 72,8% non denuncia il reato subito e nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche.

Tra i progetti sostenuti dal Fondo di Beneficenza nel 2020 ci sono i centri Antiviolenza Emma Onlus, che realizzano a Torino e Pinerolo il progetto 'Help Sos', a Pavia il progetto 'Aiuto' di Liberamente - Percorsi di donne contro la violenza Onlus intende potenziare i servizi di assistenza e sostegno alle donne che si rivolgono al centro antiviolenza gestito dall'ente e nella provincia di Reggio Emilia, l'Associazione Nondasola Donne insieme contro la violenza Onlus sta realizzando il progetto 'Passo dopo passo. Sostegno ai percorsi di autonomia delle donne in uscita da situazioni di violenza domestica'.

In alcune province e città delle Marche e dell'Emilia Romagna, la Cooperativa Sociale Labirinto porta avanti il progetto 'L'Armadio' - Modello territoriale integrato di supporto alle vittime di violenza ed ai perpetratori', il progetto 'Libere da, libere per' di Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza alle donne garantirà immediata protezione a donne vittime di tratta e di sfruttamento sessuale nel Lazio, e a Roma, Napoli e Cosenza Weworld Onlus porterà avanti il progetto 'Spazio Donna Italia'.