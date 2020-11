Ue: Conte, 'su Recovery no ritardi, Italia in linea con cronoprogramma Commissione'

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sul Recovery qualcuno sostiene che l'Italia è in ritardo ma non è affatto vero, presto il piano verrà sottoposto all'attenzione delle parti sociali e naturalmente al vaglio del Parlamento. L'Italia è perfettamente in linea con il cronoprogramma dettato dalla Commissione Ue". Così il premier Giuseppe Conte, partecipando all'evento 'Dalla parte delle donne: il ruolo fondamentale dei Centri antiviolenza', organizzato in Senato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.