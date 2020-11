Insultò Mattarella a Pontida, assolto leghista Comencini

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Questa mattina c'è stata l'udienza per il processo, con rito abbreviato, per le accuse di vilipendio al capo dello Stato, sono stato assolto". Lo dice all'AdnKronos, il deputato della Lega, Vito Comencini, finito a processo per le parole pronunciate a Pontida il 14 settembre del 2019, quando attaccò e insultò il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa sch...", aveva detto a più riprese il deputato e consigliere comunale del Carroccio a Verona, dal palco dell'Assemblea dei giovani della Lega.