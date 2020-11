Servizi segreti: verso proroga Vecchione, stasera riunione Cisr dopo Cdm**

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Questa sera, dopo il Consiglio dei ministri in programma alle 18 ma non ancora iniziato a Palazzo Chigi, si terrà, a quanto si apprende, una riunione del Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Sul tavolo dovrebbe esserci anche la proroga del direttore generale del Dis Gennaro Vecchione, proroga che dovrebbe tuttavia avvenire la prossima settimana. La nomina è in capo al premier, visto che Conte ha tenuto la delega ai Servizi.