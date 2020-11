Lombardia: Consiglio approva risoluzioni al Def regionale e al Recovery Fund (3)

24 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Un impegno preciso è quindi rivolto alla giunta regionale perché prosegua l'azione intrapresa per l'istituzione di Zone Economiche Speciali nelle quali introdurre, con speciale attenzione alle aree di confine, criteri speciali di semplificazione normativa e burocratica a servizio degli enti locali e delle imprese, cercando di favorire l'insediamento di nuove attività produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato inoltre all'unanimità anche un'altra risoluzione che contiene alcuni contributi per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nell'ambito del Recovery Fund, il Fondo europeo appositamente istituito per fronteggiare la pandemia.

Sono sei gli ambiti tematici individuati su cui vengono inoltrate richieste e sollecitazioni precise al Governo nazionale: maggiore sostegno ai processi di digitalizzazione, competitività e innovazione del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; potenziamento delle infrastrutture per la mobilità; maggiori investimenti nei settori della ricerca e della formazione, rafforzando gli strumenti di supporto alla disabilità; attuazione di politiche sociali che mettano sempre più la famiglia al centro; definizione di un progetto complessivo di riforma per la sanità alla luce delle criticità emerse con la pandemia, che tenga conto della necessità di avvicinare e mettere sempre di più le eccellenze regionali in stretta relazione con i territori e le persone più fragili, facilitando la fruizione dei servizi in particolare quelli di prossimità.