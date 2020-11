Governo: fonti Chigi, Conte negativo al Covid, tosse per sofferenza corde vocali

24 novembre 2020 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "In merito alle ipotesi sullo stato di salute del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione Otto e Mezzo, si precisa che il Presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse. Si aggiunge, inoltre, che questa mattina il Presidente Conte si è sottoposto a un tampone molecolare, in vista della sua partecipazione al vertice italo-spagnolo fissato per domani a Palma di Maiorca. Il test ha dato esito negativo". Lo spiega in una nota la presidenza del Consiglio, dopo le voci circolate in seguito alla partecipazione di Conte ieri alla trasmissione di La7 'Otto e mezzo'.