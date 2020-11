Padova, donna uccisa dal marito con coltellata al petto

25 novembre 2020 a

a

a

Padova, 25 nov. (Adnkronos) - Ha ucciso la moglie con una coltellata al petto, usando un coltello da cucina. Il femminicidio, proprio nel giorno contro la violenza sulle donne, si è consumato in una casa a Cadoneghe, in provincia di Padova, stanotte. Dopo aver ucciso la moglie, il marito ha telefonato ai carabinieri, confessando il fatto. Si tratta di un marocchino di 30 anni. Ancora sconosciute le cause dell'omicidio, su cui stanno indagando i carabinieri. Sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia disposta dal magistrato di turno.