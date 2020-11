Caso Yara: dieci anni fa l'omicidio, tutte le tappe del processo Bossetti

25 novembre 2020 a

a

a

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Dieci anni fa viene uccisa Yara Gambirasio. Di quel delitto resta un'inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica diventa protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagini raccolte in 60 faldoni, Massimo Bossetti viene condannato in via definitiva all'ergastolo, pena che sta scontando nel carcere milanese di Bollate. Se l'omicidio sembra destinato a diventare una serie tv, la difesa del muratore di Mapello non demorde e continua chiedere a gran voce l'accesso ai reperti. Un ricorso su cui il prossimo gennaio si pronuncerà la Cassazione e che potrebbe segnare il primo passo per un'eventuale revisione del caso.

26 novembre 2010. Sono le 18.40 circa quando la 13enne Yara esce dalla palestra di Brembate di Sopra, piccolo comune in provincia di Bergamo, e di lei si perdono le tracce. La giovane ginnasta va nel centro sportivo di via Locatelli per consegnare uno stereo, poi il buio la inghiotte lungo i 700 metri che la separano da casa. Alle 18.49 il suo cellulare viene spento per sempre. Le ricerche non trascurano nessuna pista: dall'allontanamento volontario al rapimento.

5 dicembre 2010. Mohamed Fikri, operaio di un cantiere edile di Mapello dove conducono i cani molecolari usati per le ricerche, viene fermato su una nave diretta in Marocco. Pochi giorni dopo le accuse vacillano: alcune parole in arabo mal tradotte e un biglietto per Tangeri già in tasca da tempo fanno cadere l'ipotesi di una fuga. Il 7 dicembre esce dal carcere, non è lui l'assassino.