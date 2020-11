Snam: Alverà, 'idealmente posizionati per transizione energetica'

25 novembre 2020 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Snam è idealmente posizionata per partecipare alla transizione energetica, come leader in alcuni settori. Abbiamo una forte attività core in crescita dove la nostra infrastruttura gas, come sottolineato dall'Ue, è considerata l'infrastruttura del futuro. Abbiamo competenze tecniche ed esecutive che pochi possono vantare nel settore e il tap ne è un esempio". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24.

"Abbiamo un'attenta disciplina finanziaria che ci consentirà di finanziare le opportunità che vediamo e che ci consentirà di pagare generosi dividendi con una politica dei dividendi molto attrattiva per i nostri investitori", aggiunge Alverà.