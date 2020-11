Snam: Alverà, 'M&A? preferiamo acquisizioni piccole in cui esistono sinergie'

25 novembre 2020 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Sono convinto che non ci siano grandi sinergie nel mondo delle utilities. Chi fa grande M&A in passato ha distrutto valore. A noi piace molto questo modello che stiamo portato avanti in cui abbiamo comprato quote di aziende che ci stanno dando una crescita importante e valori per i nostri azionisti in Italia e all'estero. Questo è il tipo di crescita che ci piace: acquisizioni piccole in cui esistono sinergie". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24.