Snam: Alverà, 'con Terna vediamo importanti sinergie'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Noi vediamo importanti sinergie con Terna che stiamo cogliendo a livello operativo su tre fronti: il primo è quello degli scenari gas-elettrici, il secondo è sulle tecnologie per gestire la rete e per la digitalizzazione sempre più spinta e il terzo è il 'sector coupling' dove le nostre centrali ibride potranno dare grande resilienza a Terna quando avrà eccesso di energia in alcune parti di Italia e viceversa quando avrà bisogno di ridurre i consumi energetici e potremmo usare la nostra rete in qualche modo come se fosse una grande batteria". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24 rispondendo a una domanda sulle ricorrenti indiscrezioni che parlano dell'ipotesi di una fusione con Terna per una società unica delle reti energetiche. "C'è poi il settore idrico su cui stiamo ragionando ma non c'è nulla di più concreto da dire al momento", aggiunge Alverà.