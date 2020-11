Tap: Alverà, 'gas arriverà presto, solo il fatto che ci sia ha fatto scendere prezzo'

25 novembre 2020 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Tap è pronto, è partito. Il gas arriverà presto". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24. "Gli attenti osservatori del mercato - rileva ancora Alverà - si saranno già resi conti di quello che noi dicevamo da tempo. Il solo fatto che il Tap ci sia a prescindere dei volumi che sono ancora piccoli e che resteranno minori al potenziale ha già portato per la prima volta in tantissimi anni finalmente ad avere in Italia un prezzo del gas più basso rispetto ai paesi de Nord Europa.E' un traguardo importantissimo per i nostri consumatori e per le nostre aziende che devono competere in Europa", osserva Alverà.