Energia: Alverà, 'mi aspetto incentivi per idrogeno'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Mi aspetto che arriveranno degli incentivi per convertire chi oggi consuma carbone per passare all'idrogeno". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24. "In Germania non ci sarà distinzione tra idrogeno blu e idrogeno verde e lo stesso farà l'Inghilterra. A livello di produzione sarà incentivato in Italia e in Europa soprattuto l'idrogeno verde mentre a livello di industria sarà incentivato l'idrogeno diciamo quello di qualsiasi colore".

Infatti, osserva Alverà, "in paesi come la Germania che devono uscire in modo simultaneo e accelerato sia dal carbone che dal nucleare e vogliono sostituirlo con l'idrogeno non hanno abbastanza idrogeno prodotto in Germania per soddisfare le loro esigenze e dovranno importare grandi quantitativi: di blu dall'est e in particolare dalla Russia e di verde, auspicabilmente dall'Italia anche perché costa un decimo trasportare l'idrogeno attraverso tubo piuttosto che via nave".