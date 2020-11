Sic Europe, nuovi investimenti per un piano assunzioni di 100 unità

25 novembre 2020 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La Sic Europe, società leader nel settore della logistica e trasporti, continua a investire nel futuro portando avanti le tante iniziative messe in campo da inizio anno: ampliamento flotta e miglioramento qualità dei servizi offerti. Nonostante la difficile situazione globale causata dalla pandemia da Covid-19, l'azienda ha varato un piano assunzioni per ampliare il suo organico di 100 unità. Al momento la forza lavoro di Sic Europe è composta da 200 dipendenti dislocati su tutto il territorio nazionale. Circa il 75% è assunto con contratto a tempo indeterminato.

"Questa nuova acquisizione di personale - commenta l'amministratore delegato, Claudio Capriotti - è la risposta concreta alle sfide dei nostri giorni, L'organico viene arricchito di nuove risorse al fine di continuare a crescere in Italia, ma con uno sguardo verso il futuro, anche al di là dei confini nazionali".

"Siamo alla ricerca - dichiara Enrico Folgori, chief strategy e market intelligence office di Sic Europe - di nuovo personale fortemente motivato: giovani su cui puntare per potenziare il nostro servizio. Ai migliori apriremo le porte per entrare nel gruppo di lavoro di un'azienda solida e pronta a fronteggiare i mercati. Oltre a queste 100 unità, non escludiamo di aprire a breve ulteriori posizioni per rispondere a una domanda sempre crescente del nostro settore". Per informazioni e invio candidature: www.siceurope.it/lavora-con-noi/. Le posizioni aperte sono: addetto alla distribuzione 70 unità; addetto alle pulizie 15 unità; addetto alla movimentazione delle merci 15 unità. Le sedi interessate sono: Milano, Bologna, Genova, Vicenza, Verona, Firenze e Roma.