Natale: dall'home decor alle idee regalo al via Abilmente Live Christmas

Roma, 25 nov. (Labitalia) - Quattro serate per stimolare la fantasia di tutti, un mese per arricchire l'atmosfera del Natale con il tocco unico della creatività fai da te. L'ispirazione per le feste prende quota da oggi con 'Abilmente Live Christmas', il nuovo appuntamento digitale del Salone delle idee creative di Italian Exhibition Group dedicato alle appassionate di manualità 'Do It Yourself' e su misura per tutta la famiglia. Trucchi, segreti e dimostrazioni accompagneranno i followers verso la festa più amata dell'anno per dare vita a creazioni uniche per il regalo perfetto, l'addobbo più fantasioso, e la decorazione più originale. Dopo avere riunito la community dal vivo durante l'ultima edizione Autunno nel quartiere fieristico Ieg di Vicenza, Abilmente torna infatti live sui suoi seguitissimi canali Instagram oggi e domani, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, e poi mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, dalle ore 21,00.

Presentate dalla giovane e seguitissima blogger Selene Verdoglia, protagonista su Youtube con il canale 'un_punto_alla_volta' (e già protagonista in fiera nell'area 'Cucito su di te'), le dirette di 'Abilmente Live Christmas' prenderanno il via con le idee più originali per decorare la tavola di Natale grazie all'ecoprinting con Daniela Spinucci, alle tecniche decorative con Giulia di Creativamente Plotter, alla lavorazione di carta e feltro con Giuliana di Futura Premana e al cucito creativo di Fabiola di Arcobaleno di Cuccarollo.

Giovedì 26 focus sulla decorazione dell'albero e le idee regalo, protagoniste anche mercoledì 2 dicembre quando sarà il cucito a salire in cattedra tra maglia, moda fai da te e cucito creativo. Giovedì 3, lavorazioni con la carta per addobbi e decorazioni, legatoria per la lettera e il biglietto perfetto e chiusura con lo scrapbooking. Le sessioni continueranno a essere disponibili sull'Igtv di Abilmente anche nelle settimane successive. Il palinsesto completo del nuovo format firmato Ieg su www.abilmente.org/it/vicenza/news/news-2020/tornano-le-live-di-abilmente-in-veste-natalizia.