Calabria: Amarelli (Confindustria Cosenza), 'azioni immediate per evitare dramma'

Cosenza, 25 nov. (Labitalia) - “Ogni giorno che passa le condizioni della Calabria diventano sempre più critiche e prossime alla soglia della drammaticità: la situazione sociosanitaria si aggrava, quella economica si fa pesantissima per tutte le categorie e l'emergenza ambientale in atto completa un quadro tra i più difficili di sempre per la nostra regione”. Lo afferma il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli che aggiunge: "oltre ai tanti interventi di natura straordinaria che necessariamente devono essere assunti in un momento di pandemia e che speriamo non tardino ad arrivare in misura adeguata, la Calabria ha un bisogno indispensabile di interventi di natura strutturale, tali da riuscire a produrre effetti duraturi ed utili a colmare deficit atavici e ritardi accumulati in decenni". "Se da un lato -prosegue- è urgente gestire l'emergenza sanitaria e rendere immediatamente disponibili misure utili a mitigare l'impatto della crisi, dall'altro è assolutamente strategico dare corpo ad un progetto di ampio respiro in grado di dare avvio ad un processo di rilancio economico complessivo e di crescita sociale”.

E per i prossimi mesi, prosegue il leader degli industriali cosentini, "le prospettive non sono rosee, per cui diventano necessari investimenti adeguati a superare la crisi in atto, in uno con riforme al passo con i tempi per favorire e stimolare quei processi di innovazione indispensabili a garantire la competitività delle imprese. Il mercato è sempre più selettivo e la competizione sempre più spinta, l'utilizzo virtuoso delle risorse europee previste dal programma 'Next generation EU' potrà fare la differenza", spiega ancora. "Al governo in primis, ed alle istituzioni regionali per i rispettivi territori, spetta di supportare con ogni mezzo l'economia salvaguardando il potenziale produttivo del Paese, sostenendo i redditi delle famiglie, mantenendo la coesione sociale, garantendo alle misure una pronta attuazione. Alzando lo sguardo e spostando la prospettiva al medio periodo, con una buona programmazione dei fondi europei 2021-2027 potranno essere realizzati tantissimi interventi di natura strutturale. Ai vari livelli di responsabilità è richiesto di fare sinergia cogliendo tutte le opportunità, puntando sull'innesto di giovani e tecnici qualificati nella pubblica amministrazione capaci di saper gestire procedure complesse", spiega ancora Amarelli.

Sul fronte dell'emergenza sanitaria, il presidente Amarelli auspica che si ci attivi su tutti i possibili fronti per riuscire a governarla. “Ci auguriamo che il Commissario ad acta si impegni a riaprire i presidi sanitari chiusi, assumendo nuovo personale ed organizzando un sistema di tracciamento efficace. Nell'immediato un aiuto significativo potrà arrivare dall'ospedale messo in piedi in pochi giorni dall'Esercito Italiano e dalla Protezione Civile, con il Comune di Cosenza insieme a tante altre realtà, in un'area di 10 mila metri quadrati messa a disposizione gratuitamente dal Gruppo delle Ferrovie dello Stato. A loro ed a tutti i medici, infermieri ed operatori va il nostro grazie più sentito", conclude.