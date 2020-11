Protection Days- Speciale SaluteAlleanza Assicurazioni vicina alle famiglie

25 novembre 2020 a

L'appuntamento web, organizzato da Alleanza Assicurazioni sul tema della protezione della salute e dei rischi sanitari, si terrà il 26 Novembre alle 19 e potrà essere seguito gratuitamente online

Milano, 25 novembre 2020 - In questo nuovo contesto Alleanza Assicurazioni per essere vicina alle famiglie organizza i “Protection Day – web edition”, seminari con il coinvolgimento di virologi ed esperti del settore, dedicati a informare e sensibilizzare le persone su temi legati ai rischi sanitari e, in generale, della salute anche alla luce del COVID-19.

Al fine di approfondire i temi della protezione, Alleanza Assicurazioni organizza domani alle ore 19 un webinar dal titolo 'Protection Day – Speciale Salute' al quale ci si potrà iscrivere gratuitamente tramite il seguente link:

Un'occasione per dialogare con gli esperti del settore e scoprire come affrontare al meglio l'emergenza sanitaria in corso, con uno sguardo anche a quello che possiamo fare per proteggerci grazie una alimentazione curata e alla cura del nostro "io".

I relatori dell'evento saranno:

- Renata Bracale, Ricercatore e Docente in Dietetica, Nutrizionista, ci spiegherà come l'alimentazione può aiutare le difese immunitarie

- Andrea Carbone, Partner e Economista di PROGeTICA ci fornirà un focus sulla corretta pianificazione in ambito protection

- Daniela Massarani, Psicologa e Family Trainer, approfondirà risvolti psicologici del momento.

I Protection Days si inseriscono infatti nel Programma Nazionale di Educazione Finanziaria 2020, lanciato lo scorso febbraio da Alleanza.

