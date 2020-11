Ottimizzare ogni spazio? Smart Arredo, lo shop di mobili trasformabili

26 novembre 2020 a

(Cesena (FC), 26 Novembre 2020) - Cesena (FC), 26 Novembre 2020 - Store digitale specializzato in mobili salvaspazio e trasformabili, Smart Arredo è la soluzione per chi vuole una casa in cui funzionalità e stile ottimizzano la gestione di ogni spazio. La garanzia è totale, dal prodotto ai pagamenti, e il cliente approfitta di spedizione gratuita, assicurata e tracciabile online. Una proposta che s'articola in centinaia di elementi d'arredo, dai tavolini trasformabili ai divani letto, con reso a costo zero. Le recensioni verificate certificano uno shopping di qualità.

La casa perfetta non può prescindere dalla praticità, ecco perché Smart Arredo ha composto un catalogo per ogni ambiente: dalla zona giorno a quella notte, dal bagno all'ufficio, passando per esterni, lampade, complementi e quadri. Mentre la sezione Outlet raccoglie sconti speciali, a partire dal 50%.

Dal menu di navigazione di smartarredodesign.com è semplice l'acquisto di porta TV girevoli, mobili per ingresso, librerie, pareti attrezzate, divano letto, tavolo consolle allungabile, tavolo allungabile, letto a castello a scomparsa, letti contenitore, appendiabiti, orologio da parete. Ma anche mobili salvaspazio per bagno, porta computer e tanti altri prodotti.

Tra quelli più popolari troviamo il mobile raccolta differenziata Gea, l'originale tavolo a scomparsa Vegard, il divano letto a una piazza e mezza Dublexo e la scarpiera design Pop, solo per citarne alcuni.

Una garanzia totale apprezzata da migliaia di clienti, come rivela il Certificato Gold

Il cliente approfitta di una triplice garanzia: su prodotto e i suoi difetti, della durata di due anni, sul trasporto e il risultato. Qualora infatti l'elemento d'arredo non dovesse dimostrarsi in linea con le aspettative, è previsto il rimborso.

La sicurezza è un punto di forza che riguarda anche i pagamenti: PayPal, bonifico, carte di credito e contrassegno. Il reso gratuito interessa l'intera proposta. Oltre al rimborso della somma versata, ciò permette al cliente di recedere dall'acquisto approfittando del ritiro, a costo zero, da parte di un corriere inviato dall'e-commerce.

La soddisfazione dell'esperienza di shopping è testimoniata dal Certificato Gold, attestato di qualità fornito da Feedaty, merito di oltre 1.400 feedback con una media di 4,8/5.

Visita www.smartarredodesign.com e scopri come arredare casa diventa divertente, pratico e sicuro.

