Turismo: Lunelli (Altagamma), 'portare in Italia quello di alto livello'

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Il turismo è una leva strategica di sviluppo dell'alto di gamma. I turisti che vengono in Italia si innamorano del nostro Paese, del nostro stile di vita e quindi anche dei nostri vini, della moda, del design e delle auto. Con Altagamma stiamo lavorando per sostenere la ripresa del turismo e sarà molto importante, quando sarà possibile riprendere i flussi internazionali, lavorare strategicamente per un riposizionamento verso l'alto del turismo italiano". Lo ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. "Non solo dobbiamo riportare i flussi turistici verso l'Italia, ma dobbiamo essere sicuri di attrarre sempre di più turismo di alta gamma, sofisticato e di alto livello", ha spiegato.