Trasporti: Fnm-Trenord, entro 2023 primi treni a idrogeno in Valcamonica (2)

(Adnkronos) - Il cda di Fnm ha inoltre analizzato la fattibilità preliminare degli impianti di produzione dell'idrogeno necessari per attivare il servizio ferroviario. Il primo impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno sarà realizzato da Fnm a Iseo tra il 2021 e il 2023 e sorgerà nell'area del Deposito di Trenord, dove attualmente viene effettuato il rifornimento dei treni diesel e l'attività manutentiva dei convogli. Il piano di fattibilità, in corso di ultimazione, prevede il ricorso iniziale alla tecnologia Steam Methane Reforming, da metano/biometano, con cattura e stoccaggio della CO2 prodotta, per la produzione di 'idrogeno blu'. Entro il 2025 saranno inoltre realizzati uno o due ulteriori impianti di produzione e distribuzione di idrogeno da elettrolisi, il cosiddetto idrogeno verde, lungo il tracciato della ferrovia, in partnership con alcuni operatori energetici con cui Fnm sta definendo un'intesa.

Si prevede inoltre, sempre entro il 2025, di estendere la soluzione idrogeno al trasporto pubblico locale, a partire dai circa 40 mezzi gestiti in Valcamonica da Fnmautoservizi, controllata al 100% da Fnm, con la possibilità di aprire all'utilizzo da parte della logistica merci o privata.

“Il progetto H2iseo è un tassello importante di una strategia più ampia del gruppo Fnm -commenta il presidente della società, Andrea Gibelli- che vuole rendersi protagonista dello sviluppo di una piattaforma integrata di servizi di mobilità, costruita secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica, che metta a sistema e crei nuove connessioni allo scopo di favorire il benessere dei cittadini e la produttività del territori".