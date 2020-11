Milano: truffa anziani spacciandosi per carabiniere, arrestato

26 novembre 2020 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Si presentava a persone anziane spacciandosi per un carabiniere e poi le truffava. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pioltello, in provincia di Milano, con le accuse di truffa aggravata e utilizzo indebito di carte di credito. I militari lo hanno fermato mentre cercava di prelevare del denaro a uno sportello bancomat, dopo aver truffato una donna anziana a cui aveva rubato dei gioielli e la carta bancomat con il codice Pin.

Il 27enne è stato bloccato ed è stato trovato in possesso di una radio ricetrasmittente, spray urticante e un distintivo con indicazioni dell'Arma dei carabinieri con una foto contraffatta. Inoltre i militari hanno recuperato una collana in oro, mille euro in contanti e una carta di debito, sottratti a una 78enne di Cernusco sul Naviglio e una 80enne di Pioltello.

L'uomo, assieme a un altro complice, ancora ricercato, nelle ore precedenti avevano truffato cinque pensionate nei comuni di Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio e Pioltello. I due, dopo aver esibito il finto distintivo, avevano indotto le vittime a consegnare monili, denaro contante e carte di pagamento, dicendo che c'era stato un furto e la clonazione delle carte.