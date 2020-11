Design: edizione 2021 del Salone Mobile di Milano sarà a settembre

26 novembre 2020 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - L'edizione 2021 del Salone del Mobile di Milano si terrà a settembre. L'annuncio della data arriva dopo "lunghe e articolate riflessioni" che hanno coinvolto i vertici del Salone del Mobile e Fiera Milano nella valutazione delle migliori soluzioni per confermare l'evento e garantire la sicurezza alla luce della crisi sanitaria. La sessantesima edizione del Salone si terrà non come tradizione ad aprile ma dal 5 al 10 settembre.

“Poter realizzare il Salone il prossimo anno – afferma il presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti – è priorità assoluta per tutti noi che viviamo di design. Abbiamo lavorato con molta cautela in queste settimane per evitare di fare proclami o annunci che dovessero poi essere smentiti o rivisti alla luce di nuove evoluzioni. Spostare la data del Salone del Mobile non è un semplice esercizio di calendarizzazione, ma deve tener conto dei molti giorni necessari per allestire e disallestire i diversi padiglioni e questo, a sua volta, deve coincidere con le esigenze di molte altre manifestazioni che utilizzano gli spazi di Fiera Milano", spiega.

"Confidiamo che lo slittamento a settembre possa lasciare i giusti tempi per superare la fase ancora acuta della pandemia e rappresentare davvero una ripartenza reale a livello globale. Abbiamo tutti bisogno del Salone a Milano", continua Nuti. "I clienti e i designer di tutto il mondo, così come la stampa che ci segue a livello internazionale, ci hanno chiesto insistentemente in questi mesi risposte sulla conferma dell'edizione. Ci saremo e saremo ancora più belli e motivati come motivate sono le imprese che stanno lavorando per progettare e produrre le migliori proposte possibili. Dopo un così lungo tempo di distanziamento fisico e sociale in ogni ambito, vorremmo poter pensare al Salone dell'incontro e del confronto reale e poter tornare a emozionarci insieme con una città animata di nuovi propositi”.