M5S: Lezzi, 'in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l'incoerenza' (3)

(Adnkronos) - "Purtroppo, non saremo risparmiati dall'utilizzo strumentale e meschino delle laceranti difficoltà che il Paese sta attraversando a causa della pandemia. Sappiamo tutti come vengono definiti coloro che usano il momento di difficoltà per ingrassarsi", attacca ancora Lezzi.

"Sembra tutto gratis, tutto estremamente 'responsabile', fatto da chi 'sa fare la politica vera', con la P maiuscola, mica noccioline! In realtà, è solo un mediocre mercimonio in cui il prodotto è la credibilità del M5S. Qui non ci sono contratti pregressi, accordi di quelli di prima insuperabili. Qui c'è una lucida e poltronistica decisione di 4 consiglieri spalleggiati dai vertici, questi ultimi abilmente nascosti per apparire puristi sino all'elezione del nuovo organo collegiale, in barba a quella buona parte di attivisti ed eletti che, ribadisco, non è e non sarà d'accordo. Per azioni meno gravi di queste, sono state sbattute fuori dal M5S, senza tanti complimenti, diverse persone. L'involuzione del M5S prescrive che di moda è l'incoerenza", tuona ancora la senatrice.