THE DAY I RAN CHINA II: possibilità di sviluppo di una nuova campagna socialista nel mondo

CHANGSHA, Cina, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Co-prodotto da Mango Excellent Media, Mango TV e Discovery, il primo reality show transnazionale sul lavoro denominato THE DAY I RAN China II è ora un successo. Lo show ha invitato dieci giovani stranieri di nazionalità, carriera e background professionale diversi a partire alla scoperta del "Kung fu", adottato dalla Cina per alleviare la povertà nelle campagne e dare vita con successo a una società moderatamente prospera nel 2020. Il programma ha offerto un'immagine vivida dello sviluppo economico della Cina e della costruzione di una società moderatamente prospera attraverso l'apertura al mondo.

Visitando Hunan, Zhejiang, Sichuan, guizź, Guangxi, Yunnan, Ningxia e la Mongolia interna, i membri del gruppo hanno percorso un lungo viaggio attraverso zone costiere, entroterra, altopiani, bacini, montagne e praterie. Queste nove aree speciali di riduzione della povertà sono diventate in pratica il loro campo di formazione. "RAN" è la parola chiave di questa stagione. Lo show ha presentato in modo accattivante i frutti della rinascita rurale, grazie all'adozione di misure in base alle condizioni locali e alla formulazione di politiche adeguate in materia di riduzione della povertà, ampliandone i vantaggi e aggirando gli svantaggi. Un quadro della riduzione della povertà in Cina si svela così lentamente attraverso la presentazione di queste nove aree.

Nella contea di Zhangyi, nella provincia di Hunan, i giovani stranieri hanno vissuto la vita di "celebrità contadine all'era di Internet". I telefoni sono diventati i loro nuovi strumenti agricoli e la trasmissione si è trasformata nel nuovo lavoro di campagna. Nella terrazza affacciata sulle risaie di Hani, nella provincia di Yunnan, hanno scoperto il modello turistico per la riduzione della povertà preservando le specificità locali, e hanno visto come il patrimonio agricolo sia diventato materia viva. Nella zona montuosa meridionale della provincia di Ningxia, hanno imparato perché quest'area viene chiamata "la terra delle verdure fredde della Cina occidentale".

Nel corso degli anni, gli agricoltori cinesi hanno sempre lavorato con passione mantenendo il legame con la terra per garantirsi un futuro migliore. THE DAY I RAN CHINA II ha presentato i ricchi frutti del progetto di "riduzione mirata della povertà" attraverso la prospettiva dei giovani stranieri, offrendo una visione vivida della prospera società cinese. Il progetto aiuterà il mondo intero a vedere e percepire con maggiore profondità la forza e le caratteristiche straordinarie di questo Paese.

