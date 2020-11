Coronavirus: fonti M5S, 'ruolo maggioranza e opposizioni resta chiaro e distinto'

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Chi già vocifera che la collaborazione dimostrata dalle opposizioni oggi in Parlamento sia l'antipasto a qualcos'altro o si sbaglia, o si illude. La collaborazione istituzionale è un dovere che diventa necessità in questa fase così critica per il Paese, ma questo è quanto". Lo riferiscono fonti del Movimento 5 Stelle, precisando che il "ruolo di maggioranza e opposizione resta chiaro e distinto".