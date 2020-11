26 novembre 2020 a

(Adnkronos) - In realtà, a quanto si apprende, il fondo a coperture delle ordinanze regionali non c'è ancora, ma si sta lavorando alla sua istituzione. Il fondo andrà a coprire tutte le ordinanze regionali fatte sinora d'intesa con il ministero della Salute, ma non sarà a copertura di future ordinanze.