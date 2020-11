Manovra: Lamorgese, 'oggi miracolo su scostamento, spero segnale per futuro'**

26 novembre 2020 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Quello che è successo oggi", l'intesa tra maggioranza e opposizione per il voto sullo scostamento di bilancio, "è un miracolo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a una conferenza online organizzata dalla Diocesi di Milano. "Quando c'è di mezzo il bene del Paese deve essere così: sono le sue forze che devono tenere presente il bene del Paese e lavorare insieme, l'ho detto in più occasioni. Quello che è successo oggi - ha aggiunto - spero sia un buon segnale per il futuro: diventa fondamentale la compartecipazione e il senso di appartenenza a una comunità".