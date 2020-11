Governo: Conte, 'non rischia, maggioranza forte e coesa'

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi non ha rischiato Conte, perché le forze di maggioranza sono ben coese e salde. Non ha rischiato neanche il cavaliere Berlusconi perché, con Fi, ha sempre mostrato apertura al dialogo, un approccio costruttivo e il fatto che anche le altre forze di opposizione abbiano convenuto su questa posizione è un segnale bello per tutto il Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato dal Tg5, intervenendo sul voto di oggi alle Camere sullo scostamento di bilancio.