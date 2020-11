Gallinella: "Appoggio e complimenti per verbale intesa tabacchicoltura"

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Non posso che appoggiare ma anche complimentarmi per l'accordo di filiera su una coltura che non è food ma che è molto organizzata, molto importante e ha molto valore aggiunto". Così Filippo Gallinella, presidente della XIII commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, intervenendo all'evento "Accordi di filiera a tutela del Made in Italy", promosso da Coldiretti in occasione del prolungamento dell'intesa sottoscritta da Ministero delle Politiche agricole e Philip Morris Italia che prevede investimenti fino a 500 milioni di euro complessivi in 5 anni da parte dell'azienda sulla filiera tabacchicola italiana.

"Conosco gli investimenti che hanno fatto nell'ottica della sostenibilità, so l'attenzione non solo all'uso dei fitofarmaci ma all'ambiente e anche l'interesse per le nuove tecnologie. Da parte mia ci sarà sempre appoggio a iniziative di questo genere", ha concluso.