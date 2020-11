Maradona: Conte, talento ineguagliabile e genio, mancanza per tutti'**

26 novembre 2020 a

a

a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - La morte di Maradona "è una notizia che ha colpito molto anche me. Quando scompare un talento ineguagliabile, un genio del calcio che ha scritto pagine indelebili, è una mancanza per tutti. Maradona è stato anche un uomo che ha avuto attraverso il calcio un riscatto. Ricordo sempre una frase che ha pronunciato: 'Ho sbagliato, ho commesso degli errori ma questo nulla toglie alla bellezza del calcio'". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg5.